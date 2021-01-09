إصابة موظف ونجله صدمهما تروسيكل على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب موظف ونجله، بإصابات متفرقة بالجسم بناحية قرية الرشايدة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب اصطدام تروسيكل بهما أثناء عبورهما الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز العسيرات يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية الرشايدة دائرة المركز.

بالإنتقال تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل " قيادة المدعو سيد م ع م 19 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بكلاً من عثمان م ع 36 سنة موظف ونجله عبد الرحمن ع م 8 سنوات تلميذ ويقيمان بناحية الرشايدة دائرة المركز حال عبورهما للطريق مما أدي لإصابتهما جروح وكدمات متفرقة بالجسم " .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائد الدراجة النارية والمصاب الأول قررا بمضمون ما تقدم وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي الدراجة النارية التروسيكل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.