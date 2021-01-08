اليوم السابع
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خالد صلاح
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822 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة بين الفلسطينيين

الجمعة، 08 يناير 2021 03:27 م
822 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة بين الفلسطينيين مرضى كورونا
رويترز

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‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 499 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.
 
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 105 "منهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".
 
وتفرض الحكومة إغلاقا شاملا في الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت وإغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وتمنع إقامة حفلات الزفاف وسرادقات العزاء.
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 164413، تعافى منها ‭‭‭‭145601 وتوفي 1701.

كورونا

لقاح كورونا

كوفيد19

مي الكيلة

الصحة افلسطينية

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