وفاة إمام ومؤذن مسجد المغفرة بمدينة شبين بالمنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

توفى الشيخ سيد قشقوش، إمام ومؤذن مسجد المغفرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كان قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الإصابة بفيروس كورونا .

وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335.