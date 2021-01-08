وكان مكتب سركيسيان، أعلن يوم /الثلاثاء/ الماضي، إيجابية نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19" لدى الرئيس وزوجته أثناء تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن، حيث خضع لجراحة في قدمه، ويقيم الرئيس بلندن حتى اليوم.

وقالت بتروسيان لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن الرئيس سركيسيان سيعود للعاصمة الأرمينية يريفان لمتابعة أعماله حال استقرار حالته وسماح الأطباء بذلك.