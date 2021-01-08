محافظ الإسكندرية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق.. صور

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد" الشريف" فى بيان صادر اليوم، ضرورة التشديد على الباعة بالأسواق بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق، موضحا أن المحافظة لن تسمح بأى ضرر لأى شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ نفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، وتم التشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر وكذا التنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم. وقد لاقت تلك التجربة استحسان كبير من قبل الباعة والمترددين على الأسواق.