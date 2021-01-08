فيديو جديد لترامب وسط أسرته وأفراد حملته يتابع تجمعات مؤيديه قبل اقتحام الكونجرس

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مقطع فيديو جديد، وهو يتابع تجمعات مؤيدين له وسط أفراد من أسرته وحملته الانتخابية، وذلك قبل خروجه لإلقاء كلمة أمام مؤيديه خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض، أول أمس الأربعاء، قبل واقعة اقتحام مبنى الكونجرس، مما أدى إلى حشد الآلاف من أنصاره وبينهم أعضاء في جماعات متطرفة، في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونجرس للتصديق على فوز بادين بالرئاسة.

وعرضت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الفيديو الذي يظهر فيه دونالد ترامب برفقة أفراد من أسرته وهو يتابع تجمعات مؤيديه، ونسبت نشر الفيديو إلى جونيور ترامب ابن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.



ترامب يتحدث لابنته ايفانكا



زوجة جونيور ترامب سعيدة بالاحتجاجات

ولا تزال تداعيات أحداث اقتحام الكونجرس على يد مجموعة من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تلقى بظلالها على الولايات المتحدة، وسط دعوات متزايدة من السياسيين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لعزل ترامب أو الإطاحة به من السلطة، ومحاولة من الأخير لتهدئة الوضع بدعوة للمصالحة وتعهد بانتقال سلس ومنظم للإدارة الجديدة فى 20 يناير.



متابعة الاحتجاجات فى امريكا



ترامب يتابع التجمعات

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه مع تبقى أقل من أسبوعين على أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، بدا أمس أن الأمور خرجت عن السيطرة بالنسبة لإدارة ترامب، ففى غضون 24 ساعة، انعقد الكونجرس مرة أخرى بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد مؤيد لترامب، وصدق المجلس التشريعى رسميا على انتصار بايدن رغم اعتراض أكثر من 100 مشرع جمهورى، ووجد الكونجرس نفسه على مقربة من محاكمة عزل ثانية لترامب.

وأعربت مجموعة متزايدة من المشرعين، ومنهم جمهورى واحد على الأقل، عن دعمها لتجريد ترامب من سلطته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، حتى عندما قيل إن نائب الرئيس مايك بنس، الذى سيتعين عليه قيادة هذه العملية، يعارض الفكرة.