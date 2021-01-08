ضبط وتحرير 300 محضر مخالفة تموينية على مستوى أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت مديرية التموين بالإسكندرية ،شن الحملات التموينية بالإدارات الفرعية لمديرية التموين بالإسكندرية ،وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،و محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ،بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم أنه تم شن حملات الادارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية أسفرت عن تحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير محضر تصرف فى الرصيد الاستيراتيجى عدد 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 محم لأحد المخابز البلدية،تحرير عدد 14 محضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لبقال تموينى مخالف.

كما قامت ادارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير محضر لمخبز بلدى لتصرفه فى الرصيد الاستيراتيجى للدقيق، 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،محضر حيازة سلع مجهولة المصدر.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 17 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير محضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف ،تحرير محضر لمستودع بوجاز،تحرير محضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة و إشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 29 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 24 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية و المنطفات بالأسواق.

و قد قامت ادارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص ،سحب عينات قمح و دقيق و مكرونة للتحليل

و على صعيد أخر قامت ادارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير عدد 11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ،تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

كما قامت ادارة تموين غرب و الجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة و إشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 6 محاصر عدم حمل شهادات صحية، 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لبقال تموينى مخالف ،تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص ،و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.