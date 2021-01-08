رئيس مدينة مرسى علم يتفقد إنشاء مبنى الضرائب العقارية الجديد.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، أعمال التطوير الجارية بشارع 9 التى استهدفتها الوحدة المحلية للمدينة فى الخطة الاستثمارية للطرق بالمدينة، كما تفقد مبنى الضرائب العقارية الجديد، للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها .

وأكد رئيس مدينة مرسى علم، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق، مشددًا على الأقسام المختصة بالوحدة المحلية للمدينة بالمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركة المنفذة، لتطوير ورفع كفاءة الشوارع للتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير.

واستكمل رئيس مدينة مرسى علم، إنشاء مبنى الضرائب العقارية الجديد بشارع 27 والتأكيد من سير العمل داخل المبنى الجديد وخارج المبنى، للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدا على تكثيف الأعمال والسعى لإعادة الوجه الحضارى للمدينة وإزالات أى معوقات تعوق العمل.

وفى مدينة القصير، رصدت الوحدة المحلية استمرار تركيب الانترلوك بالشوارع المحيطة لمكتبة مصر العامة، كما قامت الشركة المنفذة لأعمال التطوير باستكمال تركيب البلدورات بمنطقة شنيشن وشارع متفرع من ميدان الأزهر ورش المياه وتمهيد أحد الشوارع الرئيسية لحى الأمل، وذلك استعدادا لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة، وضمن خطة المدينة انتهت إدارة المتابعة الميدانية من رفع التراكمات والمخلفات بالشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه، تمهيدا لتركيب البلدورات وإنشاء جزر جانبية على الطريق.

كان رئيس مدينة القصير شدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية التى تستهدف رصف وتطوير العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وبمعايير الجودة فى جميع الأعمال والمشروعات القائمة.