اليوم السابع
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خامنئى: المصالحة مع الغرب لن تجلب الاستقرار للمنطقة

الجمعة، 08 يناير 2021 10:36 ص
خامنئى: المصالحة مع الغرب لن تجلب الاستقرار للمنطقة على خامنئى
كتب رامى محيى الدين

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قال آية الله خامنئى، إن المصالحة مع الغرب لن تجلب الاستقرار للمنطقة، ويجب رفع العقوبات فوراً، مؤكدا أن ايران غير متعجلة للعودة إلى الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال الأربعاء الماضى، إن عداء واشنطن للجمهورية الإسلامية لن يتوقف عندما يترك الرئيس دونالد ترامب السلطة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي عنه قوله "العداء (لإيران) ليس مقتصرا فقط على أمريكا (في عهد) ترامب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا (في عهد باراك) أوباما أيضا أشياء سيئة... بحق الأمة الإيرانية".

وكان قد قال خامنئي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسة طهران تجاه واشنطن.

وأضاف خامنئي في خطاب بثه التليفزيون الرسمي مباشرة "سياستنا تجاه الولايات المتحدة محددة بوضوح ولا تتغير بتغير الأفراد. لا يهمنا من يأتي ومن يرحل".

 

 


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