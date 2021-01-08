حملات ليلية لرش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت شوارع ومركزى ومدينتى دسوق وفوه عددا من الحملات المتنوعة، ففى مدينة دسوق وبالتنسيق مع وحدة الملاريا، تضمنت أعمال رش وتطهير ليلية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة لرش المصالح الحكومية، والمدارس وشوارع المدينتين والقرى بين ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.

وشملت حملات رش وتطهير المصالح ومكاتب البريد والمواقف، وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى، وتطهير ماكينات الصرف الآلى، وأمام البنوك، ومحطة القطار، والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال أوقات الغلق بالفترة الثالثة، وما زال العمل مستمرا تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجار المتابعة يومياً تباعاً تحت نواب رؤساء المركز والمدينة ورؤساء الأحياء ووحدة الملاريا، وذلك فى إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، فى المجابهة والتصدى لعدوى فيروس كورونا.

وفى دسوق شهدت حملة لرفع الإشغالات من باعة وسيارات من شارع الشركات أمام شارع عبده زعلوك، والبنك الأهلى وكذلك المرور على المحلات التجارية، ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحضور نواب رئيس المدينة، السيد عبد الستار، وأحمد سلطان، رئيس حى جنوب، ووليد فاروق ونابية، فريد حلمى، وجابر داود رئيس قسم الإشغالات.

وفى مدينة فوه شهدت حملة مجلس المدينة، برئاسة ووائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والكافتريات، للتأكد من ارتداء المترددين والعاملين لها للكمامات، والتباعد الاجتماعى.



جانب من حملات على مقاهي فوه



حملات على مقاهي فوه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية



اعمال الرش والتعقيم أمام المصالح الحكومية بدسوق