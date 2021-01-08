تفاصيل إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بديرب نجم‎ والانتهاء منه خلال 4 شهور.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتظام سير الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح الحكومية، بمدينة ديرب نجم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة والمُقام على مساحة ٥٨٠ م مربع، بالإضافه إلى ١٠٠ متر سور حول المبني بتمويل مالي ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأوضح المحافظ، وفق بيان اليوم الجمعة، أن الهدف من إنشاء المجمع، ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد، منها (سجل مدني مطور - سجل تجاري -مكتب جوازات- مكاتب خاصة بمجلس المدينة)، وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين لإنهاء مصالحم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول علي الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع المصالح الحكومية الجديد مكون من بدروم و5 أدوار علوية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر للمرحلة الأولى والبدء في صب الخرسانة للمرحلة الثانية ومدة تنفيذ المشروع 4 شهور طبقاً للجدول الزمني المحدد لانتهاء المشروع ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وكلف المحافظ المهندس وجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بتذليل كافة العقبات التى تقف حائلا أمام استكمال الأعمال الانشائية بالمشروع حتى يتم الإنتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.



الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم



الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم