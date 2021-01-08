تخصيص 115 سرير عناية مركزة لمرضى كورونا فى بنى سويف.. فيديو

وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن توريد الأكسجين منتظم داخل مستشفيات المحافظة سواء التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا أو المستشفيات التى تقدم الخدمات العلاجية بشكل عام، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تقرير كميات الأكسجين داخل المستشفيات.

وأشار إلى أننا لدينا 92 سرير عناية مركزة يخدم حالات الإصابة بكورونا، بالإضافة 23 سرير عناية مركزة داخل مستشفى الصدر تم الانتهاء منها ليصل إجمالى أسرة العناية المركزة التى تخدم مصابى فيروس كورونا إلى 115 سرير عناية مركزة. وتابع أنه يتم استقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا حاليا فى مستشفيات ناصر العام، والصدر والحميات مستشفى الواسطى، والفشن، سمسطا بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحى.