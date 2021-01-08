اليوم السابع
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انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بإيطاليا فى 2020 بسبب تراجع الاستهلاك

الجمعة، 08 يناير 2021 09:04 ص
انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بإيطاليا فى 2020 بسبب تراجع الاستهلاك ايطاليا
فاطمة شوقى

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أظهرت بيانات للمعهد الوطني الإيطالي للاحصاء "إيستات" انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية فى إيطاليا فى المتوسط بنسبة 0.2% خلال عام 2020، جراء تراجع الاستهلاك والقوة الشرائية بسبب وباء كورونا، ووفق نتائج أولية فإن هذا الانخفاض يأتى على عكس الزيادة التى شهدها عام 2019، بنسبة +0.6%، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

ولفت المعهد إلى أن أكثر القطاعات المتأثره هي مواد الوقود التي انخفضت أسعارها خلال عام 2020، بنسبة 8،4%، بالمقارنة بعام 2019، موضحا أن الانخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية هو ثالث تراجع تم تسجيله منذ عام 1954، إذ تم تسجيل تراجع في عام 1959 بنسبة -0،4%، وفي عام 2016، بنسبة -0،1%.

ورغم ذلك فقد سجلت أسعار التبغ خلال شهر ديسمبر 2020، زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهرى، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس سنوي.


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