

وأضاف أنه في ضوء الوضع بالغ الخطورة في بريطانيا بسبب السلالة الجديدة للفيروس، "فإنني أحث الحكومة المركزية تمديد الحظر حتى الـ31 من شهر يناير الجاري".



ويتطلب معيار التشغيل الجديد - الصادر عن الحكومة - من المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة إجراء اختبارات (كوفيد-19) عند الوصول، كما أنه يتعين عليهم أيضًا تقديم تقارير سلبية للفيروس لاختبار طبي أجروه قبل رحلتهم بـ 72 ساعة، وسينبغي عليهم الخضوع لحجر صحي مدته 14 يومًا حتى في حالة ثبوت نتائج سلبية عند الوصول.



وكانت طائرة تابعة لشركة طيران هندية وافدة من المملكة المتحدة قد هبطت بالعاصمة /نيودلهي/ صباح اليوم تحمل على متنها نحو 250 مسافرًا وسط مخاوف بشأن سلالة متحورة سريعة الانتشار من الفيروس التي قد ظهرت لأول مرة في بريطانيا.



تجدر الإشارة إلى أن الهند قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيلها ارتفاعا بعدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" إلى 82 حالة، من بينهم 13 حالة بالعاصمة.