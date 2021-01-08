الكشف عن هوية "رجل الفراء" خلال اقتحام مبنى الكونجرس.. "ابن قاضٍ شهير"

كتبت مريم بدر الدين

كشفت تقارير عن هوية، أحد المحتجين ممن اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكى مرتديًا زيًا غريبًا من الفراء وكان يحمل درعا لمكافحة الشغب، وأشارت إلى أنه ابن قاض في المحكمة العليا في بروكلين، ويدعي "آرون موستوفسكى"، هو ابن شلومو موستوفسكي شخصية بارزة فى المجتمع اليهودي الأرثوذكسي، تم انتخابه للمحكمة فى يناير الماضى، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



رجل الفراء

وقال آرون موستوفسكى للصحيفة يوم الأربعاء قبل اقتحام الكونجرس، إنه سيأتي للاحتجاج على "انتخابات مسروقة"، مضيفا: "لقد تعرضنا للغش لا أعتقد أن 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب أعتقد أنه كان قريبًا من 85 مليونًا.. أعتقد أن بعض الولايات التى كانت حمراء لفترة طويلة تحولت إلى اللون الأزرق وتم سرقتها، مثل نيويورك".



آرون موستوفسكي

وقالت الصحيفة فى تقريرها أنها لم تتمكن من الوصول لوالده للتعليق على الأحداث، ولكن شقيقه، ناخمان موستوفسكى، قال "أخى لم يفعل شيئا غير قانونى... بالتأكيد لم يكن جزءا من أعمال الشغب".

آرون موستوفسكي

واستقال 4 مستشارين كبار فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، وذكر مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتى فى إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدى ترامب.

وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديرى الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتونى روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.