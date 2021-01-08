الحزن يخيم على مدينة سرس الليان فى المنوفية عقب وفاة طالبة بمرض نادر

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن خيمت على أهالى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر وفاة الطالبة فرح سامى الجمال بمعهد ناصر، والتى كانت محل اهتمام الجميع على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، خبر وفاتها، مطالبين الجميع بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

حيث إن الطالبة فرح سامى الجمال، طالبة الثانوية العامة توفيت عقب صراع طويل مع المرض، بعد إصاباها بمرض شديد الندرة، حيث إن جسمها كان ينتج الأنسولين 3 أضعاف الإنسان العادى، وهو الأمر الذى تم اكتشافه بعد سنوات من التعب والإرهاق، والسقوط المتكرر نتيجة الغيبوبة، وتركيب المحاليل التى لم تنقطع عنها طيلة أشهر وسنوات، وعانيت كثيرا من المرض وتناقلت من مستشفى إلى أخرى بداية من معهد الكبد وحتى وصلت إلى معهد ناصر.

وكانت الطالبة فرح تعانى من إفراز البنكرياس للأنسولين، والأطباء قرروا يستأصلوا جزء من البنكرياس، واستأصلوا الطحال معاه، وعقب مرور شهر قرروا استئصال البنكرياس كله والمرارة وحزء من الأمعاء، وأصبحت مريضة سكر.

وتعود قصتها إلى عدة سنوات ماضية عندما قررت أسرة الطالبة التى كانت تقيم بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، والتى تم نقلها إلى معهد الكبد القومى بالمنوفية، وبعد توقيع الكشف الطبى عليها من الأطباء، أكدوا لأسرتها أنه حالة شديدة الندرة من الممكن أن يحدث بين عشرة ملايين، وقرروا أن يستأصلوا جزء من البنكرياس المتسبب فى زيادة نسبة الأنسولين فى الدم، ونجح الأطباء فى العملية ،وتحسنت لفترة وعادت مرة أخرى للتعب الشديد مرة أخرى.



الطالبة فرح سامى الجمال (1)