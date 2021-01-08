الأمم المتحدة: التحول للطاقة النظيفة يخلق 18 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030

كتب محمد شعلان

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أهمية التحول للطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنها ستخلق 18 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وكتب جوتيريش فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سيخلق التحول إلى الطاقة النظيفة 18 مليون وظيفة جديدة صافية بحلول عام 2030. ولكن سيكون هناك أيضًا خسائر في الوظائف لا مفر منها".



أمين الأمم المتحدة على تويتر

وأضاف أنطونيو جوتيريش، في رسالته لتحويل العمل بالطاقة النظيفة "يجب أن ندرك التكاليف البشرية لإزالة الكربون، وأن ندعم العمال المتأثرين بالحماية الاجتماعية، وإعادة تأهيل المهارات وثقل المهارات حتى يكون الانتقال عادلاً".

وأعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عن ثقته في أن الطاقة النظيفة ستنمو في عام 2021، وبحسب ما ذكر مارسيل أليرس ، رئيس الطاقة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن "حلول الطاقة النظيفة موجودة وهناك زخم متزايد لجعلها أولويات سياسية واستثمارية".

وأوضح اليرس، إن الطاقة المتجددة أصبحت في متناول الجميع، و"بعض الخيارات الآن أرخص من الوقود الأحفورى" ، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010 ، انخفض سعر الطاقة الشمسية بنسبة 89%.

وقال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من الأرخص الآن الذهاب إلى سولارثان لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم في معظم البلدان ، والطاقة الشمسية هي الآن أرخص كهرباء في التاريخ علاوة على ذلك ، في خضم عام مليء بالتحديات بشكل استثنائي ، وعلى الرغم من النكسات المعاناة ، أظهر قطاع الطاقة المتجددة مرونة ، لافتا الى أن هذا الانخفاض في الأسعار ، إلى جانب التقدم التكنولوجي وإدخال نماذج الأعمال المبتكرة ، يعني أننا الآن في نقطة تحول" ، وحث على استثمارات واسعة النطاق في مجال الطاقة النظيفة من القطاعين العام والخاص.

وأشار اليرس، أنه خلال عام 2020 ، تعهدت الدول بإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا وعدلاً وذلك "بدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والتزمت 115 دولة بتقديم مساهمات معززة محددة وطنيا.