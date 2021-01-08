اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 03:47 م
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إصابة 1.1 مليون بكورونا في إنجلترا الأسبوع الماضي

الجمعة، 08 يناير 2021 03:30 م
إصابة 1.1 مليون بكورونا في إنجلترا الأسبوع الماضي بريطانيا
رويترز

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قال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن ما يزيد عن 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرد في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في العاصمة لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.
 
وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن مليونا و122 ألف شخص في إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنقضي في الثاني من يناير.
 
وقال المكتب "شهدت لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي أعلى نسبة من الحالات الإيجابية التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس".
 

كورونا

بريطانيا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

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