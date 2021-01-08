إحياء مشروع البتلو وصرف 129 مليون جنيه لـ1100 مستفيد فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن عدد المنتفعين بالمشروع القومى لإحياء البتلو 5% بنطاق المحافظة بلغ 1100 عميل بإجمالى عدد رؤوس 14581 بإجمالى مبالغ منصرفة 129 مليون جنيه من البنك الزراعى المصرى.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية وصغار المزارعين من خلال تنشيط وتعظيم الاستفادة من المشروع القومى لإحياء البتلو والحصول على قروض ميسرة بمبادرة البنك المركزى لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء الفراغات بالمزارع لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، وتشجع المربين بزيادة طاقة مزارع الإنتاج الحيواني.

أوضح محافظ البحيرة، أن تم إجراء 424 متابعة خلال عام 2020 على المستفيدين من المشروع القومى إحياء البتلو 5% ومتابعة الندوات الإرشادية التى يتم تنفيذها فى المراكز أولا بأول.

من جانبه، أشار المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من عمل الحصر العام للماشية بنطاق المحافظة حيث وصل بلغ إجمالى عدد رؤوس الماشية بالبحيرة من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال ودواب 706818 رأس ماشية وبلغت إجمالى كميات الألبان بنطاق المحافظة موردة يوميا 580 طن، كما بلغت كمية اللحوم الحمراء المنتجة 37 طنا.

يذكر أن قامت إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضى بتحصين 21850 رأس ماشية ضد مرض حمى قلاعية و 23063 رأس ماشية ضد مرض الواى المتصدع و2463 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموى من خلال الإدارات والوحدات واللجان التابعة للمديرية.

ويأتى ذلك انطلاقا من حرص الدولة على وضع استراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والتسجيل و الترقيم لرؤوس الماشية والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثى وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها والعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة فى توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصرى البسيط.

كما قامت إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة، خلال شهر نوفمبر الماضى بمكافحة مرض البروسيلا بعمل اختبار لـ5132 رأس ماشية وكذلك إختبار 883 رأس أبقار لمكافحة الدرن البقري.

وقامت إدارة المجازر بالمديرية بذبح 7768 ذبيحة وتحرير 99 قضية بكمية لحوم مخالفة تقدر بـ 702.5 كيلو جرام من خلال الإدارات والمجازر التابعة للمديرية.

كما نفذت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة خلال شهر نوفمبر الماضى بعلاج ورش وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ 146708 رأس ماشية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

وأكد الدكتور حسنى العباسى مدير الطب البيطرى بالبحيرة، تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، لافتاً إلى أن تم تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى كافة الأمراض الوبائية.

وأوضح أن تم تكثيف العمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

أوضح مدير الطب البيطري، أن تم تنفيذ حملة قومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، لافتاً إلى أنه تم تحصين 68911 رأس ماشية حتى الآن بجميع الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

ويذكر أن نظمت الإدارات الوقائية بالمديرية والوحدات الصحية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالبحيرة، حملات مكثفة لتحصين المواشى ضد أمراض الحمى القلاعية، مرض حمى الوادى المتصدع، مرض جدرى الماشية، مرض جدرى الأغنام.

وأوضح الدكتور حسنى العباسي، مدير الطب البيطرى بالبحيرة، أن القوافل العلاجية قامت خلال شهر أغسطس الماضى بتحصين ما يقرب من 100 ألف من رؤوس الماشية يتضمن 4136 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و 4820 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و87571 من الأبقار ضد مرض جدرى الماشية، و3330 من الأغنام ضد مرض جدرى الأغنام، لافتاً إلى أن هذه الحملات مستمرة بنطاق مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

أكد مدير الطب البيطري، أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية و تكثيف حملات التوعية والإرشادية والبيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى الأمراض والأوبئة.

وأشار "العباسي"، إلى أن المديرية تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.