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"إحنا معاك".. مبادرة لطب بنها لمساعدة مصابى كورونا وتقديم العلاج

الجمعة، 08 يناير 2021 09:06 م
"إحنا معاك".. مبادرة لطب بنها لمساعدة مصابى كورونا وتقديم العلاج مستشفيات بنها الجامعية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل شئون البيئة والمجتمع بكلية طب بنها، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة "إحنا معاك"، لمساعدة مرضى فيروس كورونا في كافة التخصصات وضمان تقديم الخدمة لهم.

وأضافت، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها أرقام مخصصة لأطباء في كافة التخصصات على استفسارات مرضى كورونا، حيث يتضمن جروب استشارات طبية من جميع التخصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم.

كما يضم فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة، حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية 0165476341، بالإضافة إلى التواصل مع متبرعين لأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي 01023239224، وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة سوف نقوم بارسال شركة الرش للتعقيم 01221115115.

وتابعت، أنه جرى اليوم عقد اللقاء الثاني للرابطة المجتمعية لشؤن البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، بحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب، برعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، عبر "الزوم" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أرقام أطباء جامعة بنها المشاركون بالحملة

أرقام أطباء جامعة بنها المشاركون بالحملة

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طب بنها

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