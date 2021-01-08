اليوم السابع
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أكمل صلاته فى الجنة.. تفاصيل وفاة مزارع أثناء سجوده بجامع بالبحيرة

الجمعة، 08 يناير 2021 07:54 م
أكمل صلاته فى الجنة.. تفاصيل وفاة مزارع أثناء سجوده بجامع بالبحيرة المزارع حسين محمود شكر

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شهدت قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة من الحزن والفزع، عقب وفاة أحد أهالى القرية، أثناء أداء صلاة العشاء الأربعاء الماضى، فى ظروف غامضة.

وأوضح محمد عاطف أحد أهالى القرية، أن المتوفى يدعى "حسين محمود شكر"، مزارع ويبلغ من العمر 45 عامًا، وقام بأداء صلاة المغرب وكان فى حالة صحية جيدة، وعاد أثناء صلاة العشاء لأداء الفريضة وتوفى أثناء السجود فى صلاة ركعتى السنة.

وأشار عاطف، إلى أنه كان يعانى من مرض الضغط ولكنه كان بصحة جيدة ولم يظهر عليه أعراض المرض أثناء صلاة المغرب، مضيفًا أنه يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالى القرية، موضحًا أنه متزوج ولديه طفلين.

 

 


البحيرة

وفاة مزارع أثناء سجوده

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حسن الخاتمة

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