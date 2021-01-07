جاءت تصريحات هبرانكوك بعدما حذر كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي من إمكانية الحاجة إلى قيود اجتماعية لتجنب اندلاع موجة جديدة من فيروس كورونا الشتاء المقبل، حتى بعد نجاح حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد.



وأعرب هانكوك - حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الخميس - عن تفاؤله إزاء مسار الوباء فور حصول الملايين على جرعة اللقاح المضاد لكورونا، وذلك رغم ارتفاع حصيلة الوفيات في بريطانيا والتي تجاوزت الـ1000 وفاة أمس الأربعاء.



وأكد هانكوك أن فيروس كورونا سيبقى موجودا ولكن سيكون بمثابة الخطر الذي يمكن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن رفع قيود الإغلاق لن تعتمد على حماية الشعب بأكمله من فيروس كورونا من خلال اللقاح، ولكن ضمان تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب المرض الشديد.