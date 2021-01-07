وزير الصحة البريطانى: أعتقد أن هذا سيكون الإغلاق الأخير

كتب أحمد عرفة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: أعتقد أن هذا سيكون الإغلاق الأخير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الصحة البريطانى: نتحضر في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن، موضحا أن مستشفى نايتنجيل الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة البريطاني اليوم الخميس إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.

وكشفت التقديرات المسربة إلى دورية هيئة الصحة العامة أنه حتى الرغم من أن عدد المصابين بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح فإن مستشفيات لندن قد تعاني عجزا في أسرة العناية المركزة يقدر بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير .