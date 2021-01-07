"مياه جنوب سيناء" تطلق خدمة الشحن الفورى للعدادات مسبقة الدفع

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شدد المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، على ضرورة تفعيل خدمة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عن طريق منافذ شركة فوري المختلفة بمدن المحافظة، لتقليل الضغط علي منافذ خدمة العملاء حفاظا علي سلامة المواطنين وتسهيل عملية الشحن علي مدار 24 ساعة وخلال الإجازات الرسمية وأى ظروف طارئة.

وقام فريق عمل بدعم من المهندسة حنان عمر رئيس قطاع التشغيل والصيانة بجنوب سيناء والإدارة العامة لنظم المعلومات بقيادة مهندس محمد مختار والعاملين بالقطاع التجاري بالشركة بتفعيل الخدمة ويتم حاليا استكمال تفعيل المنظومة في شمال سيناء.

وقالت رئيس القطاع بجنوب سيناء إنه تم تغيير العدادات المعطلة بعدادات مسبقة الدفع بجميع مدن المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع الواحدات السكنية الجديدة بمدن المحافظة.

وأضافت رئيس القطاع، أن المهندس محمود مختار رئيس القطاع التجاري بشركة والعاملين بالقطاع تم تفعيل الخدمة وجاري استكمال المنظومة بشمال سيناء.