وشدد جاباروف ،في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، على أن روسيا لا تريد أن تتطور الأحداث في الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، ولا تريد تطور الأحداث فى واشنطن بشكل خارج عن إطار القانون، معربا عن أمله أن يتم حل كل شيء سلميا وفي أسرع وقت.

وفي حديثه عن الوضع فى واشنطن بشكل عام، أشار جاباروف إلى أن الأمريكيين يواجهون انقسامًا خطيرًا في المجتمع، قائلا: "لا تنسوا أن 70 مليون شخص صوتوا لترامب، لذلك أعتقد أن المواجهة لن تنتهي بذلك وستستمر".

هذا وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي 2020 ، وذلك رغم مقاطعة الجلسة ليلة أمس بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي.