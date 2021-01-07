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مراسلة واشنطن بوست: أنصار ترامب طردوا مراسلى التلفزيون وحطموا كاميراتهم.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 01:44 ص
مراسلة واشنطن بوست: أنصار ترامب طردوا مراسلى التلفزيون وحطموا كاميراتهم.. صور تحطيم كاميرات القنوات الفضائية
كتب هيثم سلامة

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أكدت كاتي ميتلر، مراسلة جريدة واشنطن بوست الأمريكية، طرد مراسلى التليفزيون أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، وتكسير كاميرات الخاصة بهم على يد أنصار ترامب عقب اقتحامهم مبنى الكابيتول.

كاتي ميتلر مراسلة الواشنطن بوست
كاتي ميتلر مراسلة الواشنطن بوست

ونشرت كاتي ميتلر، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لحطام معدات التصوير، وعلقت قائلة: "شاهدت للتو مشهدًا ينذر بالخطر خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، كان هناك حشد مجموعة من مراسلي التلفزيون وطردوا بعيدًا عن كاميراتهم والتي حطمت بها حشد من أنصار الرئيس ترامب".

تحطيم كاميرات مراسلو التلفزيون أمام الكونجرس (2)
 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مراسل لشبكة إن.بي.سي المحلية الأمريكية وفاة شخص أصيب بالرصاص في مبنى الكونجرس الأمريكي، وأكدت الوكالة أن المراسل كتب ذلك عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث وقعت اشتباكات بين متظاهرين موالين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والشرطة الأمريكية عقب اقتحام مبنى الكونجرس.

تحطيم كاميرات مراسلو التلفزيون أمام الكونجرس (3)

وكانت غرقت الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات، ومن جانبه أكد قائد شرطة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، انعقد منذ قليل، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.

تحطيم كاميرات مراسلو التلفزيون أمام الكونجرس (1)

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ من الـ6 مساء إلى الـ6 صباحا من اليوم ، موضحا أن ما شاهدناه تصرف غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك.


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