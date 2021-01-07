محو أمية 17 ألف و300 مواطن ببنى سويف خلال 6 أشهر

بنى سويف هانى فتحى

قال معتز عبدالرؤوف مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار ببنى سويف، اليوم الخميس، إنه تم محو أمية 17 ألف و300 مواطن بالمحافظة خلال الـ6 أشهر الماضية، من خلال الفصول التى تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة سواء صحة وزراعة وتربية وتعليم ومجتمع مدنى وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية وشباب ورياضة وتضامن اجتماعى وخدمة عامة.

وأشار "عبدالرؤوف" فى بيان له إلى أن الفرع يرسل قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع، ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية، ويتم تصحيح الأوراق، وقوافل أخرى لتسليم الشهادات بكل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلسًا قرويًا، وتم وقف تلك القوافل منذ يناير الحالى بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدير فرع محو الأمية ببنى سويف: "نفتح لهم فصولًا للذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال مدرسى محو الأمية، أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات، وهناك 2400 فصل محو أمية فى كافة أرجاء المحافظة".