محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى وفاة الشهيد عمر مرزوق

بنى سويف هانى فتحى

أدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، والمحاسب محمد بكرى رئيس المدينة، واجب العزاء فى وفاة "عمر أحمد مرزوق"، شهيدالواجب الوطنى.

وقدم محافظ بنى سويف ومرافقوه واجب العزاء لوالد الشهيد بمنزله بقرية الميمون مركز الواسطى، حيث أعرب المحافظ عن بالغ مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، والذى جاد بأغلى ما يملك فى سبيل واجبه الوطنى ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى لأبنائها الشهداء تضحياتهم التى ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفانى والإخلاص والتضحية فى سبيل تراب وطننا الغالى مصر صفا واحد وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الشهيد قد وصل ظهر اليوم، حيث تم تشييع الجنازة من أمام مسجد الجمعية الزراعية بقرية الميمون، وسط حالة من مشاعر الحزن والألم التى سادت مشيعى الجنازة من الميمون والقرى المجاورة لها التى ودعت الشهيد قبل أن يوارى الثرى بمقابر الأسرة.