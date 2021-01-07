محافظ أسيوط يستقبل مواطنين بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم

وتضمن لقاء المواطنين حضور 14 مواطن قد تقدموا في وقت سابق بطلبات لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد حلول لمشاكلهم بعد بحثها ودراستها لتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وأمر محافظ أسيوط خلال اللقاء بإجراء بحث اجتماعي لبعض الحالات تمهيداً لصرف اعانات مادية للحالات المستحقة منها موجهاً مسئولي التفتيش والمتابعة بدراسة وبحث وفحص وإبداء الرأي في بعض الطلبات الأخرى ورفع تقرير بها لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن والانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن ، فيما كانت باقي الطلبات خاصة بالحصول على موافقات لإنشاء أكشاك والحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص نظراً لظروفهم الصعبة والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية وأخرى للإعفاء من قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء وغيرها.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ و التعامل مع بلاغات المواطنين.