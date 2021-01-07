مايك بنس: متظاهروا الكونجرس نشروا الخراب.. والعنف لا ينتصر أبدًا والحرية تفوز

كتب محمد شعلان

وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".



مايك بنس على تويتر

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنهاء الجلسة المشتركة لمجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين، للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصادق الكونجرس الأمريكى على حصول جو بايدن على 306 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، لتبدأ عهدة جديدة بعد العشرين من الشهر الجارى.، برئاسة بايدن.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابى، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ عهدة جديدة فى العشرين من الشهر الجارى.

ورفض مجلس النواب الأمريكى، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا، فيما استقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).