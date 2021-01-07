لجنة القوات المسلحة بالشيوخ تعقد جلسة تثبيت لمرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع

كتب أحمد عرفة

تعقد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جلسة تثبيت لمرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الدفاع قبل يوم من التنصيب، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".