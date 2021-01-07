اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 09:10 م
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كوبرى ستانلى بالإسكندرية خالى من الزوار فى أعياد الميلاد.. فيديو

الخميس، 07 يناير 2021 09:02 م
كوبرى ستانلى بالإسكندرية خالى من الزوار فى أعياد الميلاد.. فيديو كوبرى ستانلى بالإسكندرية
الاسكندرية - أسماء على بدر

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رصد "اليوم السابع"، فى بث مباشر قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بإغلاق كوبرى ستانلى أمام المارة فى عيد الميلاد المجيد تنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تطبقها محافظة الإسكندرية فى ظل جائحة فيروس كورونا.
 
 
وأغلقت محافظة الإسكندرية كوبرى ستانلى أمام المارة والاكتفاء بمرور السيارات من الجانبين.
 
ووضعت الأجهزة التنفيذية الحواجز الحديدية لمنع مرور المواطنين فى عيد الميلاد المجيد حيث يشهد كوبرى استانلى فى مثل هذا الأعياد تواجد كثيف من قبل الأهالى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 
وشهد محيط كوبرى استانلى وحتى وسط المدينة تواجد للمواطنين للاحتفال بأعياد الميلاد، ويشهد كورنيش الاسكندريه سيولة مرورية فى الاتجاه المودى إلى وسط المدينة بينما يشهد اتجاة شرق الإسكندرية تكدس مرورى.
 

عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد

احتفالات اعياد الميلاد

احتفالات عيد الميلاد

كوبرى ستانلى بالإسكندرية

كوبرى ستانلى

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