اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن مركز بنى عبيد بالدقهلية لمدة 8 ساعات الأحد

الخميس، 07 يناير 2021 04:42 م
قطع المياه عن مركز بنى عبيد بالدقهلية لمدة 8 ساعات الأحد قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على الإشارة الواردة من مرفق مياه الشرب بميت فارس، تفيد بأنه سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة بنى عبيد بالكامل "بنى عبيد والعزب التابعة لها، ميت سويد وتوابعها، الصلاحات وتوابعها، اليوسفية وتوابعها"، وذلك يوم الأحد المقبل لوجود أعمال صيانة بمغذيات الخطوط الرئيسية بمرفق مياه الشرب بمحطة ميت فارس.

ويهيب رئيس المركز، جميع المواطنين بنطاق مركز ومدينة بني عبيد اتخاذ ما يلزم من تخزين وتوفير احتياجتهم من المياه لاستخدامها طول فترة انقطاع المياه بسبب أعمال الصيانة.

 

 


الدقهلية

مركز بني عبيد

مياه الدقهلية

أخبار مصرية

قطع المياه عن مركز بني عبيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة