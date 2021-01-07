قطع المياه عن مركز بنى عبيد بالدقهلية لمدة 8 ساعات الأحد

الدقهلية شريف الديب

أعلن مركز مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على الإشارة الواردة من مرفق مياه الشرب بميت فارس، تفيد بأنه سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة بنى عبيد بالكامل "بنى عبيد والعزب التابعة لها، ميت سويد وتوابعها، الصلاحات وتوابعها، اليوسفية وتوابعها"، وذلك يوم الأحد المقبل لوجود أعمال صيانة بمغذيات الخطوط الرئيسية بمرفق مياه الشرب بمحطة ميت فارس.

ويهيب رئيس المركز، جميع المواطنين بنطاق مركز ومدينة بني عبيد اتخاذ ما يلزم من تخزين وتوفير احتياجتهم من المياه لاستخدامها طول فترة انقطاع المياه بسبب أعمال الصيانة.