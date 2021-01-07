قسيس بمجلس الشيوخ الامريكي يدين "تدنيس الكابيتول"

أعرب الكاهن باري بلاك مباشرة بعد تصديق جو بايدن على فوزه في مجلس الشيوخ عن أسفه لتدنيس مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة ، وإراقة دماء الأبرياء ، وفقدان الأرواح البشرية ، ومستنقع الخلل الوظيفي تهدد ديمقراطيتنا ".

وتابع: "ذكرتنا هذه المآسي بأن الكلمات مهمة وأن قوة الحياة والموت تكمن في اللغة". "لقد حذرنا من أن اليقظة الأبدية لا تزال ثمن الحرية."