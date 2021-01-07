اليوم السابع
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قسيس بمجلس الشيوخ الامريكي يدين "تدنيس الكابيتول"

الخميس، 07 يناير 2021 11:40 ص
قسيس بمجلس الشيوخ الامريكي يدين "تدنيس الكابيتول" العنف فى امريكا
كتب: أحمد علوى

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أعرب الكاهن باري بلاك مباشرة بعد تصديق جو بايدن على فوزه في مجلس الشيوخ عن أسفه لتدنيس مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة ، وإراقة دماء الأبرياء ، وفقدان الأرواح البشرية ، ومستنقع الخلل الوظيفي تهدد ديمقراطيتنا ".

وتابع: "ذكرتنا هذه المآسي بأن الكلمات مهمة وأن قوة الحياة والموت تكمن في اللغة". "لقد حذرنا من أن اليقظة الأبدية لا تزال ثمن الحرية."

أثار الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حالة من الفوضى فى الشارع الأمريكي، بعد دعوته ودعمه للتظاهر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية، مشاهدا للفوضى فى مقر الكونجرس هى الأولى من نوعها فى المشهد الديمقراطي الامريكي خلال مراسم انتقال السلطة.


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