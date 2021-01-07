فوكس نيوز: طائرتا بى 52 توجهتا لمنطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع إيران

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن طائرتى بي 52 توجهتا من قاعدة نورث داكوتا إلى منطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت شبكة فوكس نيوز، أن مهمة القاذفتين الاستراتيجيتين الأمريكيتين المتجهتين إلى الخليج هي الرابعة من نوعها خلال شهرين.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "بي-52" إلى الشرق الأوسط فى إطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآنى، قدم اليوم فى جلسة برلمانية مغلقة إحاطة عن التطورات الإقليمية الأخيرة، وفقا لمصادر إعلامية.