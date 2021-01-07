اليوم السابع
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عريس الجنة يصل مثواه الأخير.. جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين بالمنوفية.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 01:07 م
عريس الجنة يصل مثواه الأخير.. جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين بالمنوفية.. صور جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج
المنوفية - محمد فتحى

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شيع أهالى قرية دمليج، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية والقرى المجاورة، جنازة تامر أمين أبو خيشة شهيد الواجب الوطنى.

وتم تشييع الجثمان فى جنازة حضرها المحافظة والمحاسب أشرف الليثى، رئيس مجلس مدينة منوف نائب عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس المدينة، والمقدم  فواز خطاب مأمور مركز منوف، والرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والنقيب مصطفى البشر معاون مباحث مركز منوف.
 
وأكد الأهالى أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق ويشهد له الجميع بأن كان بارا بأهله، وأن الشهيد له شقيقين.
 
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (1)
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج 

جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (2)
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج 

جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (3)
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج 

جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (4)
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج 

جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (5)
جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج 

جنازة مهيبة للشهيد تامر أمين فى قرية دميلج (6)
جانب من الجنازة 
 

قرية دمليج المنوفية

رئيس مدينة منوف

قرية دميلج

الشهيد تامر امين

المنوفية

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