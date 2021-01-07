ضبط 79 مخالفة تموينية فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، موضحا أن الحملات التي قامت اليوم بالمرور على المخابز والأسواق قامت بضبط 79 مخالفة تموينية في مجال الأسواق والمخابز، وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية على المخابز والأسواق، وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 35 محضرا فى مجال المخابز و44 محضرا فى مجال الأسواق وتم مصادرة عدد 20 صفيحة جبنة تزن الـ10 كجم وعدد 20 كرتونة جبن شيدر سلع غذائية مجهولة المصدر وكذا ضبط 60 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة.

وفي مجال السلع غير الغذائية فقد تم مصادرة عدد 3 سخانات مياة سعة الـ 50 لترا وعدد 2 مبرد مياه، وخلاط عبارة عن سلع مجهولة المصدر، وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.