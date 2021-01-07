ضبط 30 طن بقوليات و1500قرص سام بالغربية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربيه برئاسه المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 30 طن بقوليات داخل أجولة تحمل علامات تجارية مقلدة و1500 اقراص مادة سامة محظور استخدامها بقرار من وزاره الزراعه نظرا لخطورتها علي الصحه العامه، داخل احدي محطات تعبئه وفرز المحاصيل الزراعيه بكفر الزيات.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بوجود بعض محطات فرز وتعبئه المحاصيل الزراعيه بدائره مركز كفرالزيات تقوم بتعبئة محاصيل زراعيه باسماء وهميه مقلده وتقليد علامات تجاريه بغرض الغش وخداع جمهور المستهلكين.

وتشكلت حملة تموينية برئاسة السيد احمد الحواله مفتش الرقابه التموينه بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربيه، بالاشتراك مع اداره حمايه المستهلك بالمديرية و توجهت الحملة الي ناحيه مركز ومدينه كفر الزيات بالتفتيش، تم ضبط1500 قرص حبوب ماده سامه محظور استخدامها بقرار من وزاره الزراعه نظرا لخطورتها علي الصحه العامه تم ضبطها داخل المحطه وألف شيكاره فاصوليا مدون علي الشكائر الشروق اجمالي وزن 25 طن مقلد بقصد الغش و5 طن فاصوليا معبئه داخل شكائر مقلده بإسماء وعلامات تجاريه غير مسجله.

وبالتفتيش داخل إحدى محلات بيع الادوات المنزليه الغير مرخصه تم التحفظ علي عدد 3 شاشات 43 بوصه بدون اي مستندات و مجهوله المصدر بغرض الغش والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعه تحرر المحضرين108-109 جنح امن دوله طوارئ مركز كفر الزيات، واخطار النيابة العامة للتحقيق.