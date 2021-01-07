ضبط 3 مصانع غير مرخصة لتصنيع الوجبات الغذائية ومنتجات الألبان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين فى هذا الشأن من خلال التقرير الذى عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الوجبات الغذائية بدون ترخيص والتحفظ على 2000 قطعة باتيه غير مدون عليها أية بيانات، وضبط مصنع بصل"غير مرخص" وبداخله 20 شيكارة معبأة من منتجات البصل مجهولة المصدر،بالإضافة إلى ضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة، بجانب ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق للسير فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.