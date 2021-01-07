صور.. حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلي صيانة الكشافات والأعمدة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، بالمدينة والقرى.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقريتي البلاصي، والروضة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة والتجميل، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، وقرية الزعفران، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة وشد الأسلاك المتهالكة بقرية غرب تيرة.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة العامة والتجميل بكافة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، والشوارع الفرعية بقلين البلد، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة، وتغيير عدد من المحولات بقرية كفر المرازقة.

وفي سياقٍ متصل، أشرفَت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال تجميل شوارع المدينة، وتهذيب وتقليم الأشجار بشارع كورنيش النيل، وتجديد زراعات الأحواض الزراعية بشارع الشركات، فضلاً عن متابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، وتحسين كفاءة الإنارة العامة بالقرى.

وتابع الدكتور أيمن خلف، رئيس مدينة برج البرلس، حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، ورفع المتولد اليومى، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة بكافة شوارع المدينة.

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بمختلف الشوارع والميادين وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.