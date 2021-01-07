شاب فرنسى يلاحق طليقته بـ3565 مكالمة ورسالة.. والشرطة تضبطه بتهم التهديد

كتب: أحمد علوى

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها إنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا في منطقة فيلوربان بالقرب من ليون ، بعد إرسال أكثر من 3565 رسالة نصية ومكالمات كيدية لزوجته السابقة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة بحسب ما نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن عملية اعتقال "الزوج" تمت يوم الاثنين الماضي بعد بلاغات متكررة من زوجته السابقة وشكواها من مضايقتها وتهديدها عبر 3565 رسالة نصية ومكالمة أقدم عليها علي مدار 10 أيام كاملة.

وذكرت الصحيفة أن الزوج الشاب، المعروف بالفعل للعدالة ، اعترف بالوقائع أثناء احتجازه.

أظهرت نتائج استطلاع في فرنسا مؤخراً أن نحو 4 ملايين امرأة - أي ما يعادل 12 في المئة من النساء في البلد - تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

كما جاء في الاستطلاع الذي أجراه مركز بحوث جان جوريه في باريس، أن 43 في المئة من النساء كن قد تعرضن لمضايقات أو للمس بغرض جنسي دون موافقتهن.

وخلال الأشهر الماضية، لجأت كثير من الفرنسيات - مثل كثيرات في أماكن أخرى في العالم - إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الإساءات التي تعرضن لها، وأطلقن حملة الكترونية كتبن فيها عن التجارب التي مررن بها.