سكرتير الدقهلية تتابع تركيب معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد لرئاسة لجنة الإشراف على بدء اعمال تركيب المعدات بمصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات" ألمانى/ هولندى" بطاقة استعابية 1200 طن يوميا لبدء التشغيل التجريبى نهاية يناير الجارى.

ويتابع محافظ الدقهلية يوميا الأعمال الجارية على قدم وساق بمنظومة المخلفات الصلبة وتدوير القمامة بنطاق المحافظة فى سباق مع الزمن وذلك لوضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قد سبق وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، حيث تابع المحافظ الاعمال الجارية بالمصنع ونسب التنفيذ، حيث طالب بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الاعمال التزاما بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ليتم التشغيل التجريبى للمصنع فى نهاية يناير الجارى.

وقد أكد الدكتور مختار أن المصنع الجارى انشاؤه بموقع سندوب يعد الاول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا.

وأن المصنع يقام على مساحة 18 فدان بعد ان تم اخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالى تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك.

وقال الدكتور مختار إن التكلفة الاجمالية لانشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، وأضاف أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير الى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم و تطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية فى اطار سعى الحكومة و بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات..

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة فى المحافظةعملا على ارضاء المواطنين.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.