زوجة شقيق كوشنر تهاجم ترامب بعد اقتحام الكونجرس: التحريض على العنف معاد لأمريكا

كتبت مريم بدر الدين

هاجمت عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس، المتزوجة من جوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس (الكابيتول)، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"قبول نتائج انتخابات ديمقراطية شرعية هو أمر وطني.. إن رفض القيام بذلك والتحريض على العنف هو أمر معاد لأمريكا".



كارلي كروس



كروس

كانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، ومستشارته في البيت الأبيض، أكدت تضامنها مع التظاهرات السلمية مع رفض أعمال العنف التى شهدها مبنى الكونجرس ليلة أمس، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.



كارلي كروس وزوجها

وردت إيفانكا ترامب، على سؤال وجهته لها مراسلة CNN فى البيت الأبيض، على حسابها بموقع "تويتر"، يقول، هل أنتى إيفانكا ترامب تقولين أن هؤلاء الناس "وطنيون"، فى إشارة إلى أحداث العنف أمام الكونجرس، لترد قائلة: "لا.. الاحتجاج السلمى وطنى.. إنما العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".

وصادق الكونجرس الأمريكي على حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، لتبدأ عهدة جديدة بعد العشرين من الشهر الجارى، برئاسة بايدن.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابى، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ عهدة جديدة فى العشرين من الشهر الجارى.