كتب سمير حسنى

وصلت تعزيزات أمنية إلى مبنى الكونجرس الأمريكى، بعد انتهاء حظر التجول فى العاصمة واشنطن، وأعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول فى العاصمة بدءً من الساعة السادسة مساء أمس.

وقالت باوزير فى تغريدة عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءً من الساعة 6:00 مساء الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدأ عهد جديد فى العشرين من الشهر الجارى.

ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).