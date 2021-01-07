أعرب رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل عن صدمته إزاء الاحتجاجات التى اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول)، وقال ميشيل - حسبما أوردت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس - إن "الكونجرس الأمريكي معبد للديمقراطية.. إننا نثق في أن الولايات المتحدة ستضمن انتقالا سلميا للسلطة لجو بايدن".
وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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