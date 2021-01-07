اليوم السابع
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"تويتر" و"فيسبوك" يعلقان حساب "ترامب" لمدة 12 ساعة

الخميس، 07 يناير 2021 05:00 ص
"تويتر" و"فيسبوك" يعلقان حساب "ترامب" لمدة 12 ساعة ترامب
(رويترز)

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أعلنت شركة "تويتر" أنها علقت مؤقتا حساب الرئيس دونالد ترامب لمدة 12 ساعة بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

 
كما أعلنت شركة فيسبوك إنها سوف تمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع.

 

 

 

 

فيسبوك يقول إنه سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع


ترامب

الكونجرس

الشرطة الأمريكية

مظاهرات

دونالد ترامب

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