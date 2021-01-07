توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمدن البحر الأحمر

وأكد المحافظ في بيان للمحافظة، أن ذلك بغرض تقديم كافة أوجه المساعدة للأسر الأكثر احتياجاً، والتخفيف عنهم، حرصاً من الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، وكلف اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، بمتابعة عملية توزيع الكراتين بمختلف مدن المحافظة.

ووجه المحافظ أن تكون آلية التوزيع عن طريق مرور مسئولى التضامن الاجتماعى بكل مدينة على الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم هذة المساعدات لهم في بيوتهم، وذلك منعاً لعملية التكدس وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير حياة كريمة بقرى ومدن المحافظة، لوصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مشدداً على الإلتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاجراءات الإحترازية والوقائية.