اليوم السابع
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تفاصيل الاشتباه فى إصابة أطفال القليوبية بفيروس كورونا.. فيديو لايف

الخميس، 07 يناير 2021 08:12 م
تفاصيل الاشتباه فى إصابة أطفال القليوبية بفيروس كورونا.. فيديو لايف
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى اليوم السابع، بثا مباشر كشف فيه تفاصيل إصابة أطفال القليوبية بفيروس كورونا، استقبل مستشفى الاطفال التخصصى بمدينة بنها 6 أطفال لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.
 
كما أجرت المستشفى عشر مسحات لاطفال يشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا فى الموجة الثانية من فيروس كورونا.
 
 
واثبتت نتائج المسحات سلبية 5 مسحات وإيجابية مسحة واحدة لطفلة تدعى ايرين تامر.
 
واكدت مصادر داخل مستشفى الاطفال ببنها  استقرار حالة الاطفال الستة الموجودين داخل المستشفى وتلقيهم العلاج مشيرا إلى أن الأطفال سيخرجون من المستشفى بعد استقرار حالتهم.
 
وأشارت المصادر أن المستشفى استقبلت فى الموجة الأولى اربعين طفلة وفى الموجة الثانية عشر اطفال مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا مشيرا إلى خروج الطفلة ايرين من المستشفى.
 

اصابه الاطفال بفيروس كورونا

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مستشفى الاطفال التخصصى بمدينة بنها

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