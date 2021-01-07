اليوم السابع
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تعرف على استعدادات مديرية الصحة بالمنوفية لبدء مبادرة متابعة عزل حالات كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 10:00 ص
تعرف على استعدادات مديرية الصحة بالمنوفية لبدء مبادرة متابعة عزل حالات كورونا عزل كورونا - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، بداية من الأحد القادم الموافق  10 يناير 2021، لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتشكيل فرق زيارات عزل منزلي، وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد .

وأكد وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية .

 وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقسيم العدد في كل إدارة إلى فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل، وتم عمل اجتماع اليوم في إدارة الرعاية الأساسية لتقسيم الفرق علي الإدارات بطريقة عادلة، وتكوين فريق متابعة لحالات العزل المنزلي من أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة الإدارات والمساعدة وتذليل أى عقبات .

وأكد الدكتور ممدوح عبد الحليم، مدير إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية، علي أنه تم عمل اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس، مع الزملاء فى الإدارات الصحية العشر وأعضاء الرعاية الأساسية، وتم شرح كل تعليمات العمل فى المبادرة والإجابة على أى استفسارات.

 

 


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