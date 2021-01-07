تطوير خدمة الغسيل الكلوى بالدقهلية خلال عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه

كما تم توسعة وحدات الكلى في كل من مستشفيات "أجا، السنبلاوين، المنزلة، المطرية"، ومركز طب أسرة الشوامي، وتوفير أول جهاز تفتيت لحصوات الكلى بمستشفيات الصحة بالدقهلية بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وتشغيل أول عناية مركزة متخصصة للكلى بمستشفيات الصحة بالدقهلية بالمستشفى الدولي، وتوفير 55 كرسي غسيل كلوي جديد من خلال وزارة الصحة، و40 كرسي وسرير من خلال المجتمع المدني.

كما تم رفع كفاءة محطات معالجة المياة بمراكز طب أسرة "المعصرة، الشوامى"، وبمستشفيات "بلقاس، المنزلة، كلى ومسالك ميت غمر" ، وتشغيل وحدة غسيل كلوي متخصصة لعلاج حالات كورونا، والتي تحتاج الى غسيل كلوى بمستشفى الصدر بالمنصورة، وحيث كان لهذه التطورات كبير الأثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

كما قدم مكي الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي مساهمته العظيمة في هذا التطوير، ووجه الشكر لمدير إدارة الكلى بالمديرية وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات.